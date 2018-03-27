Вышел второй том дневников Ольги Берггольц

© «Кучково поле»

5 апреля в Музее истории ГУЛАГа в Москве состоится вечер, посвященный выходу книги «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» – второго тома полного издания дневников Ольги Берггольц.

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

В вечере примут участие:

Наталья Стрижкова , составитель издания;

, составитель издания; Наталья Громова , литературовед, писатель;

, литературовед, писатель; Ирина Ерисанова , директор дома-музея Б.Л. Пастернака;

, директор дома-музея Б.Л. Пастернака; Георгий Кучков, генеральный директор издательства «Кучково поле».

Книга «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» подготовлена издательством «Кучково поле» совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ), это вторая часть многотомного издания всех дневников поэтессы в хронологической последовательности. Первый том вышел в 2017 году.

В новое издание включены дневниковые записи за 1930–1941 годы. На страницах дневников этого периода описаны период работы Берггольц корреспондентом на стройках первых пятилеток, вхождение в литературу, трагические годы смерти дочерей, сталинских репрессий, собственного ареста, тюремного заключения.

Дневники публикуются впервые, полнотекстово, без купюр. Во время ареста Берггольц тетради были конфискованы сотрудниками НКВД и возвращены с пометами следователя красным карандашом, но даже после этого она продолжала вести свои записи предельно откровенно: «Мне не страшно никаких мыслей... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет, — значит, ничего нет», — писала Берггольц в своем дневнике. Более тридцати лет он находился на закрытом хранении сначала по распоряжению властей, а затем по воле наследников, и только сейчас в полной мере становится доступен читателю.



