Вышел второй том дневников Ольги Берггольц© «Кучково поле»
5 апреля в Музее истории ГУЛАГа в Москве состоится вечер, посвященный выходу книги «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» – второго тома полного издания дневников Ольги Берггольц.
Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.
В вечере примут участие:
- Наталья Стрижкова, составитель издания;
- Наталья Громова, литературовед, писатель;
- Ирина Ерисанова, директор дома-музея Б.Л. Пастернака;
- Георгий Кучков, генеральный директор издательства «Кучково поле».
Книга «Ольга Берггольц. Мой дневник. 1930–1941» подготовлена издательством «Кучково поле» совместно с Российским государственным архивом литературы и искусства (РГАЛИ), это вторая часть многотомного издания всех дневников поэтессы в хронологической последовательности. Первый том вышел в 2017 году.
В новое издание включены дневниковые записи за 1930–1941 годы. На страницах дневников этого периода описаны период работы Берггольц корреспондентом на стройках первых пятилеток, вхождение в литературу, трагические годы смерти дочерей, сталинских репрессий, собственного ареста, тюремного заключения.
Дневники публикуются впервые, полнотекстово, без купюр. Во время ареста Берггольц тетради были конфискованы сотрудниками НКВД и возвращены с пометами следователя красным карандашом, но даже после этого она продолжала вести свои записи предельно откровенно: «Мне не страшно никаких мыслей... Нет, не должен человек бояться никакой своей мысли. Только тут абсолютная свобода. Если же и там ее нет, — значит, ничего нет», — писала Берггольц в своем дневнике. Более тридцати лет он находился на закрытом хранении сначала по распоряжению властей, а затем по воле наследников, и только сейчас в полной мере становится доступен читателю.
новости
Вчера
16:41Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
15:39Присуждена премия Астрид Линдгрен
13:34Вышел второй том дневников Ольги Берггольц
12:23Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве
11:04Российский художник стал лауреатом премии Андерсена
26 марта 2018
17:21В Москве пройдет сбор в память о погибших в Кемерово
14:45Кемеровские театры отменили спектакли
13:07Доротея фон Хантельманн прочитает лекцию на «Винзаводе»
12:52ЦДК запускает конкурс для молодых кинематографистовВсе новости