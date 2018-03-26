В Москве пройдет сбор в память о погибших в Кемерово© Сбор в память о погибших в Кемерово / Facebook
27 марта в 19:00 на Пушкинской площади в центре Москвы начнется сбор в память о жертвах пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.
«Вчера в Кемерово произошла страшная трагедия. Из-за пожара в торговом центре погибло 64 человека (это цифра на эту минуту), очень много детей. СМИ пишут о чудовищных нарушениях пожарной безопасности. Мы хотим почтить память погибших и выразить нашу ярость — потому что такого просто не должно быть», — сообщают инициаторы акции на ее странице в фейсбуке.
«Мы будем стоять на Пушкинской площади, у памятника Пушкину, — пишут они. — Эта акция не согласована с властями. Пожалуйста, приходите без плакатов и лозунгов — пусть это будет молчаливый сбор, и пусть нас будет много».
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово начался пожар, который не удавалось потушить много часов. МЧС подтвердило гибель 64 человек, еще 52 человека пострадали. В здании торгового центра зафиксированы нарушения пожарной безопасности — не сработали пожарная сигнализация, системы пожаротушения и дымоудаления, были заблокированы пожарные выходы, один из охранников отключил систему оповещения.
С 27 марта в Кузбассе объявлен трехдневный траур.
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