Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве© «Иноекино»
С 29 марта по 1 апреля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга и Москвы ретроспективу Пола Томаса Андерсона.
В программе три фильма:
«Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, США, 1997)
Режиссер: Пол Томас Андерсон
Оператор: Роберт Элсвит
Композитор: Майкл Пенн
В главных ролях: Марк Уолберг, Джон Си Райли, Джулианна Мур, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм, Филип Сеймур Хоффман
«Магнолия» (Magnolia, США, 1999)
Режиссер: Пол Томас Андерсон
Оператор: Роберт Элсвит
Композитор: Джон Брайон
В главных ролях: Том Круз, Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман, Уильям Х. Мэйси, Джон Си Райли, Филип Бейкер Холл, Альфред Молина
«Нефть» (There Will Be Blood, США, 2007)
Режиссер: Пол Томас Андерсон
Оператор: Роберт Элсвит
Композитор: Джонни Гринвуд
В главных ролях: Дэниел Дэй-Льюис, Пол Дано
Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Москве фильмы программы представят кинокритики Владимир Лященко («Ночи в стиле буги», «Магнолия») и Андрей Плахов («Нефть»), в Петербурге — кинопродюсер Владислав Пастернак.
Расписание:
Петербург, кинотеатр «Аврора»
- 29 марта в 19:30 — «Ночи в стиле буги»
- 31 марта в 16:00 — «Магнолия»
- 1 апреля в 16:00 — «Нефть»
Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»
- 29 марта в 19:30 — «Ночи в стиле буги»
- 30 марта в 19:30 — «Магнолия»
- 31 марта в 16:00 — «Нефть»
Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.
новости
Вчера
16:41Объявлен шорт-лист первой кинопремии «Восток – Запад. Золотая арка»
15:39Присуждена премия Астрид Линдгрен
13:34Вышел второй том дневников Ольги Берггольц
12:23Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве
11:04Российский художник стал лауреатом премии Андерсена
26 марта 2018
17:21В Москве пройдет сбор в память о погибших в Кемерово
14:45Кемеровские театры отменили спектакли
13:07Доротея фон Хантельманн прочитает лекцию на «Винзаводе»
12:52ЦДК запускает конкурс для молодых кинематографистовВсе новости