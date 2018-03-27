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Фильмы Пола Томаса Андерсона покажут в Петербурге и Москве

News_detailed_picture© «Иноекино»

С 29 марта по 1 апреля компания «Иноекино» представит в кинотеатрах Петербурга и Москвы ретроспективу Пола Томаса Андерсона.

В программе три фильма:

  • «Ночи в стиле буги» (Boogie Nights, США, 1997)
    Режиссер: Пол Томас Андерсон
    Оператор: Роберт Элсвит
    Композитор: Майкл Пенн
    В главных ролях: Марк Уолберг, Джон Си Райли, Джулианна Мур, Берт Рейнольдс, Хизер Грэм, Филип Сеймур Хоффман

  • «Магнолия» (Magnolia, США, 1999)
    Режиссер: Пол Томас Андерсон
    Оператор: Роберт Элсвит
    Композитор: Джон Брайон
    В главных ролях: Том Круз, Джулианна Мур, Филип Сеймур Хоффман, Уильям Х. Мэйси, Джон Си Райли, Филип Бейкер Холл, Альфред Молина

  • «Нефть» (There Will Be Blood, США, 2007)
    Режиссер: Пол Томас Андерсон
    Оператор: Роберт Элсвит
    Композитор: Джонни Гринвуд
    В главных ролях: Дэниел Дэй-Льюис, Пол Дано

Как сообщает сайт компании «Иноекино», в Москве фильмы программы представят кинокритики Владимир Лященко («Ночи в стиле буги», «Магнолия») и Андрей Плахов («Нефть»), в Петербурге — кинопродюсер Владислав Пастернак.

Расписание:

Петербург, кинотеатр «Аврора»

Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь»

Все фильмы будут демонстрироваться на английском языке с русскими субтитрами.

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