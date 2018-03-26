Кемеровские театры отменили спектакли© Официальный сайт Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва
Сегодня, 26 марта, театры Кемерова объявили об отмене всех спектаклей в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», где в пожаре погибли 64 человека.
Как сообщает Teatral-online.ru, до конца месяца отменили представления Кемеровский областной театр драмы, Музыкальный театр Кузбасса имени А. Боброва, Кемеровский областной театр кукол имени Арк. Гайдара и другие театры Кузбасса.
«У нас просто нет душевных сил что-либо сейчас играть. Уверены, что у зрителей нет душевных сил смотреть спектакли», — говорится в сообщении на сайте Кемеровского театра для детей и молодежи.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове начался в воскресенье, 25 марта, полностью потушить его пока не удалось. МЧС подтвердило гибель 64 человек. Генпрокуратура поручила провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах страны, имеющих развлекательные центры, передает «Интерфакс».
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации. В дни траура на всей территории Кемеровской области будут приспущены государственные флаги РФ и региона. Организациям и телерадиокомпаниям рекомендовали отменить развлекательные мероприятия и передачи.
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