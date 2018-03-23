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Доротея фон Хантельманн прочитает лекцию на «Винзаводе»

News_detailed_picture© ЦСИ «Винзавод»

Сегодня, 26 марта, Философский клуб Центра современного искусства «Винзавод» и и Гёте-Институт в Москве представят лекцию «Выставочная форма как космология современного общества» немецкого куратора, теоретика и историка искусства Доротеи фон Хантельманн.

Лекция состоится в Винтажном зале ЦСИ «Винзавод», начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

В своей лекции Доротея фон Хантельманн расскажет о том, как начиная с XVIII века и до сегодняшнего дня трансформируются музеи и выставки, а также что ждет в будущем пространства искусства.

Какие выводы можно сделать, если рассматривать музей и выставку не только как пространства для хранения объектов искусства, а как институты, которые сообщают обществу определенные ценности и понятия? Доротея фон Хантельманн видит в них особый ритуал современного либерализма. Художественные институции отражают приметы своего времени: Турбинный зал галереи Тейт Модерн поведает нам столь же много о состоянии западного общества на момент 2018 года, как Хрустальный дворец в Лондоне — об идеях наращивания производительной мощи середины XIX века, или же ранние кунсткамеры — о росте культуры консьюмеризма. Как долго музей и выставка будут выполнять эту роль? Появится ли новый социальный ритуал, который придет на смену выставочной форме? Гости Философского клуба ЦСИ «Винзавод» вместе с Доротеей фон Хантельманн обсудят обсудят эти и другие вопросы.

Доротея фон Хантельманн — теоретик и историк искусства, автор книг «How To Do Things with Art — The Meaning of Art's Performativity» и «The Exhibition: Politics of a Ritual», курировала выставки и междисциплинарные проекты на Венских фестивалях, в Музее Людвига в Кельне, в Доме культур мира в Берлине, на Международной архитектурной биеннале в Венеции.

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