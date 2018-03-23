ЦДК запускает конкурс для молодых кинематографистов

На уикенде фестиваля Center Festival, который пройдет с 6 по 8 апреля в Центре документального кино (ЦДК) в Музее Москвы, начнется конкурс для молодых кинематографистов, организованный ЦДК совместно с Москино и интернет-изданием The Village.

Как сообщают организаторы, к участию в конкурсе приглашаются молодые режиссеры-документалисты и видеохудожники, использующих инструменты документального кино в своих работах. Задача конкурса — поддержать российских авторов, которых интересует современность во всех ее проявлениях, а также тех, кто не боится экспериментировать с форматами, исследовать границы между вымышленным, виртуальным и реальным, а также выбираться на смежные кино территории.

Обязательное условие: место действия — город. Особо приветствуются картины о современной Москве. К рассмотрению принимаются фильмы длительностью от 5 до 30 минут, а также веб-док проекты, прежде не показанные в Москве (включая онлайн- и теле-трансляции).

Сроки подачи заявки — с 9 апреля до 15 июля. Картины, вошедшие в шорт-лист, покажут в сентябре на фестивале Center Festival. Работы будет оценивать жюри, в состав которого войдут представители разных областей культуры. Победитель получит приз Москино — 100 тысяч рублей.

Пятый Center Festival пройдет 5–9 сентября в Москве и 13–16 сентября в Петербурге. Полная программа фестиваля будет опубликована в начале августа на его сайте.

В программе уикенда Center Festival шесть самых популярных фильмов из программы фестиваля 2017 года: картины о художниках Йозефе Бойсе («Бойс», конкурсная программа Берлинале) и Маурицио Каттелане («Ушел, скоро буду»), «Дом господина Мориямы» из программы архитектурной триеннале в Осло, фильм-лауреат «Сандэнса» об индийских ткацких фабриках «Машины» (2016), фильм о сессиях групповой психотерапии в мужской тюрьме «Внутренняя работа» (2017), а также «Большие перемены» (2017) — байопик о звездном скандинавском архитекторе Бьярке Ингельсе.



