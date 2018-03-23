В Шанинке пройдет симпозиум «Пути России: границы политики»

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30-31 марта в Московской высшей школе социальных и экономических наук (Шанинка) состоится XXV Международный междисциплинарный симпозиум «Пути России». Он посвящен обсуждению новых границ политики и поиску адекватных им социальных теорий.

Адрес: Проспект Вернадского, 82, корпус 2, зал 237, для заказа пропуска необходима регистрация.

Пленарное заседание по традиции откроет профессор Теодор Шанин, президент и основатель МВШСЭН. В качестве докладчиков на пленарном заседании выступят Олег Хархордин (Европейский Университет в Санкт-Петербурге), Андре Герриц (Университет Лейдена), Александр Никулин (РАНХиГС).

В рамках конференции состоится сессия «Ханна Арендт и пределы допустимого: Публичная сфера, плюрализм и ответственность». Рабочие языки — английский и русский (будет организован перевод).

Ключевые спикеры: Роджер Берковиц (Центр Ханны Арендт в Бард Колледже, Нью-Йорк), Вольфганг Хойер (Свободный Университет Берлина, редактор электронного журнала hannaharendt.net), Антония Груненберг (Центр Ханны Арендт, Университет Карла Осецкого в Ольденбурге)

Ханну Арендт считают одним из наиболее последовательных сторонников публичной политики и агонистической дискуссии из числа политических философов современности. Однако трудности, с которыми демократия толкнулась в последнее время, заставляют переосмыслить границы допустимого в политической дискуссии и задать новые вопросы к творчеству Арендт. Сегодня всё чаще можно слышать, как политическим оппонентам отказывают в праве на участие в публичной дискуссии, потому что их позиция выходит далеко за рамки приемлемого. Такую реакцию можно наблюдать в разных странах и на разных концах политического спектра: в то время как одни отказываются дискутировать с крайне правыми, другие называют «предателями» либералов и лишают их слова. В результате происходит сегментация публичной сферы, в которой теперь сосуществуют сообщества с несовместимыми взглядами на мир – это сегодня называют «альтернативными фактами» и «пост-правдой».

С кем можно, а с кем нельзя вести политическую дискуссию? Философия Арендт дает нам ориентиры для поиска ответа на этот вопрос в практических ситуация современной политики. С одной стороны, в ней содержатся аргументы в защиту плюрализма, с другой — призыв к ответственной политике, которая охраняла бы публичную сферу от разрушения. В то же время, взгляды самой Арендт неоднократно назывались скандальными, выходящими далеко за пределы допустимого – начиная с критики её анализа «банальности зла» Холокоста и заканчивая обвинениями в скрытом наследовании нацистской философии. Какие уроки для современной политической теории можно извлечь из противоречивой рецепции самой фигуры Арендт как мыслителя и дебатов вокруг ее творчества?

Сессия проводится при поддержке Фонда Фридриха Науманна и Гёте-Института



