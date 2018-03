Ahmad Tea Music Festival объявил участников

© Ahmad Tea Music Festival

21 июля в Москве состоится однодневный фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival. Список участников этого года расширен до шести, хейдлайнером станет шотландская рок-группа Biffy Clyro.

Об этом сообщает пресс-служба фестиваля Ahmad Tea Music Festival.

Группа Biffy Clyro из городка Килмарнок в восточном Эршире за более чем двадцать лет на инди-сцене выпустила семь студийных альбомов, четыре из которых оказывались в пятерке лучших официального чарта UK Albums, и продала почти полтора миллиона пластинок.

В 2013 году альбом «Opposites» впервые вывел шотландцев на первое место в чартах Великобритании. Biffy Clyro — четырехкратные лауреаты премии NME и двукратные — Q Awards.

Также в фестивале примут участие группы Circa Waves (Ливерпуль), Sundara Karma (Рединг) и Wolf Alice (Лондон), 22-летний певец Том Греннан (Бедфорд) и сольный проект Майлза Кейна, лидера The Last Shadow Puppets и экс-фронтмена The Rascals.

Фестиваль британской музыки Ahmad Tea Music Festival проводится в Москве с 2011 года. Миссия фестиваля — быть мостом между британской и русской музыкальной культурой. За шесть лет на сцене Ahmad Tea Music Festival выступили PJ Harvey, The Libertines, Hot Chip, Elbow, Antony and the Johnsons, Alt-J, Django Django, The Maccabees, Bombay Bicycle Club, I Am Kloot, Peace, Erland and The Carnival, Fanfarlo, Palma Violets, Citizens!, Maxïmo Park и Klaxons.