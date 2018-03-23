В «Мемориале» пройдет презентация книги «Популизм как общий вызов»© Konrad-Adenauer-Stiftung
27 марта в Международном Мемориале в Москве состоится презентация сборника статей «Populism as a Common Challenge / Популизм как общий вызов».
Начало в 19:00, вход свободный по предварительной регистрации.
Сборник «Populism as a Common Challenge / Популизм как общий вызов» (двуязычное издание — на русском и английском языках) представляет собой результат международного исследовательского проекта о популизме в России и Европе, участниками которого стали российские эксперты из группы «Европейский диалог» в соавторстве с немецкими коллегами при поддержке Фонда Конрада Аденауэра в России.
Феномен популизма интенсивно обсуждается как в России, так и в Евросоюзе. Схожи ли причины и проявления популизма в ЕС и в постсоветских странах? Существует ли универсальный рецепт противодействия популизму? Об этом на презентации сборника будут говорить его авторы: Николай Петров, Лев Гудков, Борис Макаренко, Андрей Медушевский, а также Вернер Патцельт (Технический университет Дрездена).
Презентация пройдет на русском и немецком языках с синхронным переводом. Все гости смогут взять в подарок книгу. После дискуссии будет возможность неформального общения с авторами.
Презентация входит в цикл лекций и экспертных дискуссий по современному состоянию, проблемам и перспективам развития российского государства и общества «В какой стране мы живем», который Международный Мемориал организует совместно с Департаментом политической науки НИУ ВШЭ. Куратор проекта — заведующий лабораторией методологии оценки регионального развития НИУ ВШЭ Николай Петров.
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