Евгения Сафонова поставила «Медею» в Театре имени Ленсовета

© Театр имени Ленсовета

28 и 29 марта на сцене Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета пройдут премьерные представления спектакля «Медея» по текстам Еврипида, Сенеки и Хайнера Мюллера. Режиссер и художник-постановщик спектакля – Евгения Сафонова.

«Новый спектакль молодого петербургского режиссера, лауреата премии "Прорыв" Евгении Сафоновой рождается на пересечении различных проекций хрестоматийного античного сюжета, диаметрально отличающихся друг от друга не только языком и стилем, но и точкой зрения на события мифа, — сообщает сайт театра. — Что такое предательство? Что значит быть чужим? Какова природа «мужского» и «женского»? Поиску актуальных сегодняшнему времени ответов на эти вечные вопросы будет посвящена новая работа Театра имени Ленсовета».

В спектакле заняты ведущие молодые артисты Театра имени Ленсовета София Никифорова, Роман Кочержевский и Григорий Чабан.

Евгения Сафонова (р. 1982) окончила режиссерский факультет СПбГАТИ (2007), работала режиссером Александринского театра (2008–2010), принимала участие в Режиссерской лаборатории Линкольн-центра (Нью-Йорк, 2012), проходила стажировку в рамках программы Internationales Forum театрального фестиваля Theatertreffen (Берлин, 2015).

Ключевые постановки: «Цари» Хулио Кортасара (Александринский театр, Петербург, 2010), «Двое бедных румын, говорящих по-польски» Дороты Масловской («Этюд-театр», Петербург, 2012), «Братья» по роману Достоевского «Братья Карамазовы» («Приют комедианта», Петербург, 2014–2015), «Лицо Земли» по пьесе Аси Волошиной и Евгении Сафоновой (ТЮЗ имени А.А. Брянцева, Петербург, 2017).







