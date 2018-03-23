В проекте «Art Свобода» состоится перформанс Константина Гроусса и Сергея Касича

31 марта Новое пространство Театра наций и агентство ArtMania в проекте «Art Свобода» к 15-летию фестиваля «Усадьба Jazz» представят перформанс «Easy-Come-Easy-Go Body Move» художника и хореографа Константина Гроусса и электронного музыканта Сергея Касича.

«Перформанс "Easy-Come-Easy-Go Body Move" — это интерпретация повседневной информации в движении, — сообщает сайт агентства ArtMania. — Значительная часть повседневной информации, которую мы получаем из новостных лент практически никак на нас не влияет и протекает фоном. Помещая тело как инструмент в этот поток, мы трансформируем информацию в новую для нее форму, лишая прежнего смысла и давая новый виток развитию. Эта новая форма в свою очередь является вдохновляющим импульсом для нового витка — на этот раз музыкального».

Перформанс состоит из трех частей: «News Body Move», лекции-перформанса «Танец как практика незримой коммуникации» и серии видеоработ «Круговая панорама» и «Почти пустое пространство».

Начало в 19:30, билеты продаются на сайте Театра наций.

В серию «Art Свобода» входят девять живых выступлений в самых разных жанрах — от перфомансов и инсталляций до видеоарта и иммерсивных шоу с участием известных музыкантов, композиторов, художников, кураторов, режиссеров, сценографов, драматургов и актеров.

Серия открылась в конце января в Новом пространстве Театра наций концертом московских групп Moshchee и Drojji, в феврале ее продолжил музыкальный перформанс «Твин Пикс. Дневник Лоры Палмер», подготовленный группой «Седые Соловьи» и Алисой Тен в соавторстве с куратором Нового пространства Театра наций Верой Мартынов.







