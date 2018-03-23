Госдума лишила аккредитации 48 журналистов

Сегодня, 23 марта, в аппарате Госдумы сообщили о лишении аккредитации 48 журналистов СМИ, объявивших бойкот Госдумы и депутата Леонида Слуцкого.

Среди них 39 сотрудников медиахолдинга РБК, семь — «Дождя» и по одному корреспонденту от интернет-СМИ Znak.com и «Новой газеты», передает «Интерфакс».

«Остальные, публично заявившие об отзыве своих корреспондентов, аккредитации на постоянной основе в Госдуме не имеют», — пояснили в аппарате Госдумы.

21 марта комиссия Госдумы по этике, рассмотрев заявления журналисток Русской службы BBC и «Дождя», которые заявили о сексуальных домогательствах со стороны Слуцкого, не обнаружила у него «поведенческих нарушений».

После этого РБК, телеканалы «Дождь» и RTVI, радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва», газеты «Ведомости» и «Спецназ России», «Новая газета», интернет-издания «Лента.ру», «Бумага», Znak.com, The Village и другие СМИ объявили о решении в разной форме ограничить свое взаимодействие с Госдумой, ее комиссией по этике и депутатом Слуцким.

22 марта председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что аккредитация журналистов тех СМИ, которые решили отозвать своих корреспондентов из Госдумы, приостановлена. В тот же день на входе в Госдуму сотрудники ФСО начали проверять фамилии журналистов по списку корреспондентов СМИ, присоединившихся к бойкоту.











