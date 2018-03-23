Второй фестиваль FemFest пройдет в Москве

21 апреля в пространстве DI Telegraph в центре Москвы состоится второй FemFest – фестиваль о феминизме, гендерном равенстве и свободе выбора.

Цели фестиваля — дестигматизация феминизма, распространение гендерной грамотности в России, объединение людей вокруг ценностей здравомыслия, свободы выбора, уникальности и достоинства каждого человека.

Центром фестивальной площадки станет большой лекторий DI Telegraph, рядом с которым расположится книжный рынок, фудмаркет и интерактивная зона для творчества. Получасовые выступления спикеров будут перемежаться дискуссиями и перформансами. Ключевые темы лектория:

женщины в обществе, политике и истории;

сексизм и мизогиния;

размытые идентичности;

арт и бизнес-активизм.

Среди участников фестиваля Наталья Пушкарева (РАН, РАИЖИ), Ирина Костерина (Фонд Генриха Бёлля), Анастасия Красильникова («Афиша Daily»), Анна Ривина («Насилию.нет»), Арина Холина («Сноб»), Анна Городецкая (Trusbox), арт-группа «мАРТрёшки», журнал «Замыслы», V-day Moscow.

На втором этаже DI Telegraph в пространстве «Студия» практические философы, психологи и активисты проведут серию тренингов и мастер-классов.

Полностью программа фестиваля Moscow FemFest 2018 приводится на его сайте.

Первый FemFest состоялся 13 марта 2017 года, его организаторами выступили T&P и DI Telegraph. На фестивале выступили гендерные специалисты, активистки и неравнодушные к гендерной проблематике общественные деятели. Moscow FemFest 2017 вызвал широкую общественную полемику, за день фестиваль посетили более тысячи человек.







