Второй фестиваль FemFest пройдет в Москве© Moscow FemFest 2018
21 апреля в пространстве DI Telegraph в центре Москвы состоится второй FemFest – фестиваль о феминизме, гендерном равенстве и свободе выбора.
Цели фестиваля — дестигматизация феминизма, распространение гендерной грамотности в России, объединение людей вокруг ценностей здравомыслия, свободы выбора, уникальности и достоинства каждого человека.
Центром фестивальной площадки станет большой лекторий DI Telegraph, рядом с которым расположится книжный рынок, фудмаркет и интерактивная зона для творчества. Получасовые выступления спикеров будут перемежаться дискуссиями и перформансами. Ключевые темы лектория:
- женщины в обществе, политике и истории;
- сексизм и мизогиния;
- размытые идентичности;
- арт и бизнес-активизм.
Среди участников фестиваля Наталья Пушкарева (РАН, РАИЖИ), Ирина Костерина (Фонд Генриха Бёлля), Анастасия Красильникова («Афиша Daily»), Анна Ривина («Насилию.нет»), Арина Холина («Сноб»), Анна Городецкая (Trusbox), арт-группа «мАРТрёшки», журнал «Замыслы», V-day Moscow.
На втором этаже DI Telegraph в пространстве «Студия» практические философы, психологи и активисты проведут серию тренингов и мастер-классов.
Полностью программа фестиваля Moscow FemFest 2018 приводится на его сайте.
Первый FemFest состоялся 13 марта 2017 года, его организаторами выступили T&P и DI Telegraph. На фестивале выступили гендерные специалисты, активистки и неравнодушные к гендерной проблематике общественные деятели. Moscow FemFest 2017 вызвал широкую общественную полемику, за день фестиваль посетили более тысячи человек.
новости
17:20В «Мемориале» пройдет презентация книги «Популизм как общий вызов»
16:31Евгения Сафонова поставила «Медею» в Театре имени Ленсовета
16:13В проекте «Art Свобода» состоится перформанс Константина Гроусса и Сергея Касича
15:39Ликвидирован научно-мемориальный кабинет Эйзенштейна в Москве
14:48Госдума лишила аккредитации 48 журналистов
13:24Второй фестиваль FemFest пройдет в Москве
12:06В Россию едут Cigarettes After Sex
10:54Альберт Серра представит в Москве фильм «История моей смерти»
ВчераВсе новости