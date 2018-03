В Россию едут Cigarettes After Sex

В июне в Петербурге и Москве выступит американская эмбиент-поп группа Cigarettes After Sex.

11 июня Cigarettes After Sex будут играть на независимом международном музыкальном фестивале Stereoleto в Петербурге, а на следующий день, 12 июня, дадут концерт в московском клубе «Известия Hall».

Группа Cigarettes After Sex была создана вокалистом, гитаритом и автором песен Грегом Гонсалесом в Эль-Пасо (штат Техас) в 2008 году.

«С момента основания группа прошла долгий путь, в котором были и смена участников, и переезд в Нью-Йорк, и запись первого EP, и ошеломительные миллионы просмотров на YouTube, — сообщают организаторы московского концерта. — Неизменным осталось фирменное звучание — песни о любви для миллениалов, обволакивающий отстраненный дрим-поп, в котором угадываются отсылки к записям Slowdive, Mazzy Star, Cocteau Twins и саундтреку "Твин Пикс". Нуарная атмосфера поддерживается визуальной составляющей — с самого начала группа не изменяет черно-белой эстетике. Неудивительно, что кинематографичные треки Cigarettes After Sex не остались без внимания кино- и модной индустрии – их можно услышать в сериалах "Рассказ служанки" и "Грешница", а Раф Симонс выбрал трек "Keep On Loving You" для финала показа Calvin Klein».

Прошлым летом Cigarettes After Sex выпустили первый полноформатный студийный альбом, который газета The Guardian включила в свой список 20 лучших альбомов 2017 года.

«Сегодня Cigarettes After Sex активно выступают: и на культовых фестивалях Primavera Sound, Sziget, Melt, и на аншлаговых клубных гигах. В России, где традиционно ценятся красивые мелодии и чувственный вокал, популярность проекта растет по экспоненте», — отмечает сайт фестиваля Stereoleto.