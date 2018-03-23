Альберт Серра представит в Москве фильм «История моей смерти»

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4 апреля в киноцентре «Октябрь» состоится показ картины испанского режиссера Альберта Серры «История моей смерти», которую представит сам автор. Показ организован Московской школой нового кино (МШНК) совместно с журналом Cineticle.

Начало в 19:30, фильм будет представлен на языке оригинала с русскими субтитрами. После показа состоится Q&A, модератором которого выступит кинокритик, выпускница МШНК Катерина Белоглазова.

«История моей смерти» (Història de la meva mort, Испания-Франция, 2013) — это фантастическая мистерия о стареющем либертене Джакомо Казанове, который оказывается в ночных лесах Трансильвании, где встречает графа Дракулу.

За этот фильм Альберт Серра получил главный приз «Золотой леопард» фестиваля в Локарно, редакция Cineticle единогласно выбрала «Историю моей смерти» лучшим фильмом 2013 года.

В МШНК Альберт Серра читает курс лекций о современном киноязыке. Ближайший открытый мастер-класс режиссера пройдет за день до показа «Истории моей смерти» — 3 апреля Альберт Серра прочитает в МШНК открытую лекцию «Языки кино. Смена парадигм».

Альберт Серра:

«По правде говоря, я один из немногих режиссеров, которые пользуются литературой для создания своих фильмов. В прошлом это было нормальным процессом: Пазолини, представители «новой волны», авторы, работающие в 60-х — 70-х — все они многое брали от литературы. Сейчас же большинство создателей фильмов находится под влиянием визуального и современного искусства или ТВ. Черпать вдохновение в литературе сегодня свойственно только для старых режиссеров, для Мануэла ди Оливейры, например. Я никогда не учился кинематографу, в университете изучал литературу. Поэтому у меня другая база и, я думаю, что из-за этого у меня может быть и другой подход. Мне кажется, что в подобном я довольно оригинален и хочу продолжать в том же духе, потому что если все влияние на кинематограф идет из современного искусства — это ужасно. Некоторые режиссеры могут относится к этому серьезно, но если все будут работать в том же ключе, то это станет чем-то невыносимым».







