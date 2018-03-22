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COLTA.RU. От редакции

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Заявление редакции COLTA.RU в связи с делом Леонида Слуцкого.

Друзья! COLTA.RU не направляет корреспондентов в парламент и не освещает деятельность Государственной Думы. Но мы считаем нужным выразить безусловную поддержку всем, кто был оскорблен действиями и высказываниями депутата Леонида Слуцкого и думской комиссии по этике.

Мы благодарим коллег из всех изданий, которые заявили о полном или частичном бойкоте Государственной Думы. Считаем это важным актом не просто цеховой, но и гражданской и человеческой солидарности. Отношение депутатов Госдумы к журналистам — это отражение отношения власти к людям.

























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