Британский Совет объявил о прекращении деятельности в РФ

© Mat Wright / British Council

Сегодня, 22 марта, российское отделение Британского Совета опубликовало сообщение о прекращении своей деятельности в России.

«Британскому Совету предписано прекратить деятельность в России в соответствии с заявлением Министерства иностранных дел Российской Федерации. В соответствии с этим мы отменили все запланированные мероприятия и программы. Мы глубоко сожалеем об этом и благодарим за ваше понимание», — говорится в сообщении на сайте Британского Совета.

Международная организация, представляющая Великобританию в области культуры и образования, работала в нашей стране с 1959 года. 17 марта 2018 года МИД РФ прекратил деятельность Британского Совета в РФ «в связи с неурегулированностью статуса». Это произошло на фоне резкого ухудшения российско-британских отношений в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в организации которого британские власти обвиняют Россию.

Вскоре Британский Совет объявил об отмене нескольких ранее запланированных в Москве мероприятий. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил сожаление в связи с прекращением деятельности организации в России, ассоциация «Свободное слово», Петербургский ПЕН-клуб и Гильдия «Мастера литературного перевода» выступили с совместным заявлением, в котором назвали решение о закрытии российского отделения Британского Совета «разрушительным для культуры, а значит, и для будущего России».

Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Британский Совет сможет продолжить работу в РФ, когда будет заключено соглашение, регулирующее ее правовой статус.

На сайте Change.org проводится сбор подписей под обращением с требованием возобновить работу Британского Совета в России.



