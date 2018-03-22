В России пройдет фестиваль Юна Фоссе

© Tove Breistein / Det Norske Samlaget

С 6 по 9 апреля в Москве и Петербурге состоится фестиваль, посвященный творчеству современного норвежского драматурга Юна Фоссе.

Юн Фоссе (р. 1959) — норвежский драматург, писатель и поэт, эссеист и переводчик художественной литературы, почетный доктор Бергенского университета, обладатель десятков наград, включая Литературную премию Северного Совета и Международную премию Ибсена (театральный аналог Нобелевской премии). Его романы переведены на более, чем сорок языков мира, пьесы ставили Томас Остермайер, Клод Режи и Фальк Рихтер.

«Несмотря на то, что я был в России всего один раз, я чувствую с ней очень тесную связь благодаря книгам. Достоевский всегда был для меня героем, — говорит Юн Фоссе, — а Чехов, конечно, лучший из драматургов, это даже не подлежит сомнению. У меня есть мечта — самому перевести Чехова, чтобы донести многообразие смыслов до норвежского читателя».

В программе фестиваля Юна Фоссе спектакли по его пьесам в постановке Юрия Бутусова, Александра Огарева, Фарида Бикчантаева и Йоэла Лехтонена, а также российская премьера мультимедийного спектакля «Тени» норвежской театральной компании De Utvalgte.

Программу дополнят лекции и мастер-классы в Российском институте театрального искусства (ГИТИС), творческие встречи в театре «Школа драматического искусства» и Центральном доме актера и презентация нового сборника пьес драматурга в «Электротеатре Станиславский».

Юн Фоссе лично откроет фестиваль во время телемоста, который соединит его резиденцию в Осло, где он работает над новым романом, и московский Центр имени Мейерхольда.

Расписание фестиваля опубликовано на сайте Центрального дома актера.

Организаторы фестиваля — Посольство Королевства Норвегия в России, Генеральное Консульство Королевства Норвегия в Санкт-Петербурге и продюсерская компания «Команда+1»



