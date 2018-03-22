Новое итальянское кино покажут в Москве

Кадр из фильма «Дети ночи» © Brussels International Fantastic Film Festival

С 4 по 8 апреля в московских кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» и «Каро 7 Атриум» пройдет XXI Фестиваль нового итальянского кино N.I.C.E.

Как сообщают организаторы фестиваля, сеть кинотеатров «Каро», в этом году в его программе 14 картин — комедии, драмы, триллеры, документальное и короткометражное кино. Все эти фильмы получили премии зрительских симпатий на фестивале N.I.C.E. в США и Флоренции.

На открытии фестиваля 4 апреля в киноцентре «Октябрь» будет показана комедия «Дуэль Сомелье» режиссера Николаса Каррераса. Гостями открытия станут директор фестиваля N.I.C.E. Вивиана дель Бьянко, продюсер фильма «Дуэль сомелье» Лино Пуйя и исполнитель главной роли Чарли Артураола.

Также на фестиваль приедет Фабио Молло, один из самых многообещающих молодых режиссеров Италии. Он представит свою картину «Светлое будущее», снятую в жанре роуд-муви. Лично представит свой фильм и режиссер триллера «Защитник» Даниеле ди Стефано. Еще один гость фестиваля — режиссер драмы «После войны» Аннарита Замбрано. В центре сюжета ее картины протесты в Болонском университете 2002 года.

Один из самых ярких фильмов программы — «Дети ночи», кино о подростках, которым предстоит столкнуться с необычной воспитательной программой закрытого пансиона. За этот фильм режиссер Андреа де Сика был награжден одной из старейших кинопремий Италии «Настро д’Ардженто» за лучший режиссерский дебют 2017 года.

Кроме того, на фестивале будут представлены комедии «Ткань сновидений» Джанфранко Кабидду, «Дай себе волю» Франческо Амато, «Случайные друзья» Франческо Бруни, «В битве за любовь» Пьерфранческо Дилиберто и «Не твое тело» Симоне Годано, короткометражные и документальные картины.

Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.







