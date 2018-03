Фестиваль «Боль» объявил более 30 участников

Slaves, Tommy Cash, Хаски, The Soft Moon, Shame, «Электрофорез» и еще более 30 артистов примут участие в четвертом фестивале «Боль», который пройдет 10 и 11 июня пространстве Main Stage в Москве.

Также среди иностранных участников фестиваля «Боль» The Soft Moon (США), Dominowe (ЮАР), Shame (Великобритания), Citizen Boy (ЮАР), Soviet Soviet (Италия), HMLTD (Великобритания), Cabbage (Великобритания), Feet (Великобритания), Grand Blanc (Франция) и Kælan mikla (Исландия).

Россию будут представлять «Гречка», Ssshhhiiittt!, «Дайте танк (!)», «Кирпичи», RSAC, Super Collection Orchestra, «Залпом», «Бром», Fogh Depot, Philipp Gorbachev, «Дом престарелых аутистов», «Мама», «Интурист», «Яблоня», Churchella, Moshchee, Supernova 1006 и Bad Zu.

Ранее были объявлены Motorama, Антоха МС, IC3PEAK, Хаски, Mart Avi (Эстония), Summer of Haze, Repetitor (Сербия), «Спасибо», «Несогласие», «Монеточка», «ГШ», «Электрофорез», «Кобыла и трупоглазые жабы», «Увула», ВСИГМΣ, «Деревянные киты», Straight Mickey and the Boyz (Сербия), «Лето в городе», «Макулатура» и «Источник».

«Уже четвертый год подряд фестиваль "Боль" одним своим названием объясняет ситуацию, происходящую на отечественной независимой сцене в данный момент — это отсутствие возможности быть услышанным без коммерчески обеспеченного старта. Фестиваль оказывает поддержку молодым музыкантам, перемещая их с музыкальной периферии на полноценную сцену», — говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.