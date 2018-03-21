В Россию едут Justice

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18 мая в клубе Adrenaline Stadium в Москве состоится первый российский концерт французского электронного дуэта Justice.

Как сообщает сайт Adrenaline Stadium, «в программе мощный микс из техно, поп, R'n'B, электро, фанка, метала и вообще всего, что попадается этим французам под руку, объединенный в рамках их последнего альбома "Woman"».

Группа Justice была образована в 2003 году в Париже Гаспаром Оже и Ксавье де Росне. С 2007 года дуэт выпустил три студийных и два концертных альбома, а также 11 мини-альбомов и 10 синглов.

Justice выступают на крупнейших мировых фестивалях, таких как Coachella и Lollapalooza, пишут музыку для кино, показов мод и компьютерных игр, а в 2011 году французские музыканты записали сингл «Civilization», ставший гимном рекламной кампании Adidas.































