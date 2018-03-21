Минкульт не отдает владельцам картину Брюллова

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Вопреки решениям российских судов, включая Конституционный суд и Верховный суд, Министерство культуры РФ отказывается вернуть картину Карла Брюллова «Христос во гробе» коллекционерам из Германии, 15 лет назад передавшим ее на экспертизу в Русский музей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Русский музей, где картина хранится без права реставрации и экспонирования, не может без приказа Минкульта передать ее владельцам — Александру и Ирине Певзнер.

В 2003 году, когда они привезли картину «Христос во гробе» на экспертизу, она была арестована ФСБ как вещественное доказательство по делу о неправильном таможенном оформлении. После конфискации работа Брюллова была включена в Государственный каталог Музейного фонда РФ.

Впоследствии дело было прекращено, Ленинградский областной суд и Президиум Верховный суд РФ вынесли решения о возврате картины. В марте 2017 года Конституционный суд РФ признал нарушением Конституции РФ ее изъятие в государственную собственность без обвинительного приговора через два года после прекращения дела.

В начале года Выборгский городской суд предписал Минкульту исполнить эти решения, но 12 февраля пресс-служба министерства сообщила, что «основания для исключения картины из Музейного фонда отсутствуют», так как «в отношении Певзнера А.Е. возобновлено производство по уголовному делу» Президиумом Верховного суда РФ.

В пресс-службе Верховного суда РФ эту информацию опровергли, уточнив, что «производство по делу Певзнера было возобновлено и завершилось 14 июня 2017 года отменой решения о конфискации картины», а решение Леноблсуда о ее возвращении владельцам «оставлено в силе и обращено к исполнению».

Сейчас жалобу владельцев картины рассматривает Генеральная прокуратура РФ. По словам их адвоката, Генпрокуратура уже направила в связи с этим запрос в Минкульт.



