Дмитрий Строцев прочитает в Москве лекцию о Вениамине Блаженном

Дмитрий Строцев прочитает в Москве лекцию о Вениамине БлаженномДмитрий Строцев© 2017, Роман Екимов
25 марта в 18:30 в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова в Москве состоится лекция белорусского поэта Дмитрия Строцева «Воробышек – посол Христа отважный», посвященная его земляку, поэту Вениамину Блаженному (1921-1999).
Поэты были близко знакомы. После смерти Вениамина Блаженного Дмитрий Строцев занимается его творческим наследием, собирает архив, публикует труды.
«Голос Вениамина Блаженного — один из самых сильных и необычных в поэзии ХХ века, — отмечают организаторы лекции. — Им восхищались Арсений Тарковский и Сергей Аверинцев, его стихи поют Юрий Шевчук и Елена Камбурова. При этом этого удивительного автора еще только предстоит открыть широкой читательской аудитории».
Вениамин Айзенштадт (Блаженный) родился в еврейском местечке под Оршей. В 1941 году, окончив первый курс Витебского учительского института, уехал в эвакуацию, работал учителем истории. В 1946 году вернулся в Минск, работал чертежником, переплетчиком, фотографом-лаборантом в инвалидной артели.
Писал стихи с 1940-х годов, состоял в переписке с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. В печати стихи Вениамина Блаженного появились лишь в 1982 году. Опубликовано семь сборников стихов поэта, в том числе книга верлибров.
Адрес Библиотеки №3 имени Н.А. Добролюбова: Смоленская площадь, 13/21.
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