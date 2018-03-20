Дмитрий Строцев прочитает в Москве лекцию о Вениамине Блаженном

Дмитрий Строцев © 2017, Роман Екимов

25 марта в 18:30 в Библиотеке №3 имени Н.А. Добролюбова в Москве состоится лекция белорусского поэта Дмитрия Строцева «Воробышек – посол Христа отважный», посвященная его земляку, поэту Вениамину Блаженному (1921-1999).

Поэты были близко знакомы. После смерти Вениамина Блаженного Дмитрий Строцев занимается его творческим наследием, собирает архив, публикует труды.

«Голос Вениамина Блаженного — один из самых сильных и необычных в поэзии ХХ века, — отмечают организаторы лекции. — Им восхищались Арсений Тарковский и Сергей Аверинцев, его стихи поют Юрий Шевчук и Елена Камбурова. При этом этого удивительного автора еще только предстоит открыть широкой читательской аудитории».

Вениамин Айзенштадт (Блаженный) родился в еврейском местечке под Оршей. В 1941 году, окончив первый курс Витебского учительского института, уехал в эвакуацию, работал учителем истории. В 1946 году вернулся в Минск, работал чертежником, переплетчиком, фотографом-лаборантом в инвалидной артели.

Писал стихи с 1940-х годов, состоял в переписке с Борисом Пастернаком, Виктором Шкловским, Арсением Тарковским. В печати стихи Вениамина Блаженного появились лишь в 1982 году. Опубликовано семь сборников стихов поэта, в том числе книга верлибров.

Адрес Библиотеки №3 имени Н.А. Добролюбова: Смоленская площадь, 13/21.







