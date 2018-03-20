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На международном симпозиуме в Москве обсудят гендерные роли в России и ЕС

News_detailed_picture© European Union in Russia

23 и 24 марта на нескольких московских площадках пройдет международный симпозиум «Женщины, мужчины и дивный новый мир. Гендерные роли в России и ЕС», организованный Представительством ЕС в России в рамках проекта «Общественная дипломатия. ЕС и Россия».

«В последнее время гендерные темы в России и мире стали обсуждаться особенно горячо, — отмечают организаторы симпозиума. — Насилие и харассмент больше не считаются нормальными. Вслед за тем снимается и табу на их публичное о(б)суждение: недавние общественные кампании тому живой пример. Вслед за скандалом с Харви Вайнштейном в Голливуде, актриса Алиса Милано призвала всех присоединиться к флешмобу против насилия и хараcсмента #MeeToo. А незадолго до этого изначально всеукраинская акция #яНеБоюсьСказать охватила и другие страны постсоветского пространства. Тысячи женщин и мужчин рассказали о пережитых травмах. Не осталось без внимания и баллотирование Ксении Собчак в президенты России, ведь она — единственная женщина-кандидат на этих выборах. Однако несмотря на эти изменения, патриархальная модель семьи все еще очень распространена в России».

Современным изменениям в гендерных ролях и сравненению опыта России и ЕС посвящен международный симпозиум «Женщины, мужчины и дивный новый мир. Гендерные роли в России и ЕС». На нем европейские и российские эксперты обсудят, например, такие вопросы:

  • Как изменились роли женщин и мужчин в обществе в последнее время?
  • Какова роль мужчин в гендерном равенстве?
  • Существует ли равенство мужчин и женщин во всех сферах общественной жизни?
  • О чем спорят противники и сторонники феминизма?
  • Есть ли «стеклянный потолок»?
  • Как найти баланс между семьей и работой?

Расписание:

23 марта

DI Telegraph, Тверская, 7

  • 19:00–21:00 — Панельная дискуссия «Что у нас общего? Гендерные роли в России и ЕС»

Марина Юсупова (Россия), Викки Турбайн (Великобритания), Людмила Попкова (Россия), Ивонне Эверхарц (Германия) и другие о положении и статусе женщин в обществе в России и ЕС.

24 марта

Лофт «Авиатор», Столешников переулок, 6-3

  • 10:00–11:30 — Круглый стол «Женщины в политике и политика для женщин»

Алена Попова (Россия), Хайди Ахола (Финляндия), Юлия Закаблуковская (Россия), Мойца Пайник (Словения) и Ирина Костерина (Россия) о возможностях и ограничениях для женщин в политике, «стеклянном потолке» и феминистской повестке дня в политических кругах.

  • 12:00–13:30 — Круглый стол «Гендерная политика в России и ЕС»

Как совместить работу и семью? Кто кому должен помогать? Что такое семейные ценности? Андреа Пето (Венгрия), Жанна Чернова (Россия), Елена Тополева-Солдунова (Россия), Марина Писклакова-Паркер (Россия) и Йенс Зигерт (Россия / Германия) о гендерной политике в России и ЕС.

  • 14:30–16:00 — Круглый стол «Гендер, традиции и модернизация: новые вызовы, новые возможности»

Ирина Изотова (Россия), Инна Айрапетян (Россия), Ноеми Катона (Венгрия) и Евгения Жуковская (Россия) о гендере и традициях, влиянии религии и локальной культуры на статус женщины в обществе и о трансформации таких понятий как «семья» и «брак».

Центр документального кино, Зубовский бульвар 2, стр. 7

  • 19:00–22:00 — Показ фильма Кристиане Бюхнер «Дом правительства» и встреча с режиссером

Фильм посвящен знаменитому сталинскому «Дому на набережной», его жительницам и их судьбам. В 1929 году одновременно с началом первой пятилетки Сталин приказал построить дом правительства. С собственной столовой, кинотеатром, театром и множеством магазинов, дом на набережной стал своеобразным микрокосмосом. Воспоминания и комментарии вдов и потомков первого поколения жителей этого дома становятся частью очень личной хроники ХХ века.



Вход на все события симпозиума свободный по предварительной регистрации. По всем вопросам можно обращаться по адресу public.diplomacyeuru@gmail.com.

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