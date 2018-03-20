«Сеанс» выпускает двухтомник Вадима Гаевского

«Сеанс» выпускает двухтомник Вадима ГаевскогоВадим Гаевский© Ирина Штрих
В конце мая в издательстве «Сеанс» выйдет книга театрального критика и балетоведа Вадима Гаевского «Дивертисмент. Судьбы классического балета» в двух томах.
«Книга "Дивертисмент" была издана в 1981 году и сразу же попала под запрет, — говорится в аннотации на сайте «Сеанса». — Причиной было принципиальное несовпадение мировоззрения автора с канонами и установками позднесоветской культуры. Несмотря на запрет, книга оказала огромное влияние на целое поколение интеллектуалов, выйдя далеко за пределы внутрицехового дискурса. Сегодня очевидно, что "Дивертисмент" Вадима Гаевского является безусловным памятником русской художественной культуры».
«По сути, "Дивертисмент" — гениально (без преувеличения, кто знает Гаевского, тот поймет) написанная энциклопедия русского балета ХХ века», — пишет главный редактор издательства «Сеанс» Любовь Аркус.
«Первый том уже в редакции. Скорость печати второго тома зависит от того, как будет идти предпродажа», — сообщает она.
Куратор и дизайнер проекта — историк балета и художественный критик, ученик Гаевского Павел Гершензон. Его стараниями, отмечает Аркус, «найдены уникальные иллюстрации, в том числе в мировых архивах, многие из которых публикуются впервые».
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