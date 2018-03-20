Швыдкой рассказал о перспективах Британского Совета в России

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Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Британский Совет сможет возобновить работу в России, когда будет заключено соглашение, регулирующее его правовой статус.

Деятельность Британского Совета в России — международной организации, представляющей Великобританию в области культуры и образования — 17 марта «в связи с неурегулированностью статуса» была прекращена Министерством иностранных дел РФ на фоне резкого ухудшения российско-британских отношений в связи с отравлением в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в организации которого британские власти обвиняют Россию.

«Россия ни в коей мере не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры. Речь не идет о разрыве отношений с Британским Советом или прекращении всех программ, которые совет проводит в России», — заявил Михаил Швыдкой «Коммерсанту», особо выделив перекрестный год музыки России и Великобритании, проведение которого запланировано на 2019 год.

«Речь идет только о приведении присутствия представительства Британского Совета в соответствие с российским законодательством. Мы считаем, что правильным выходом из этой ситуации было бы заключение отдельного двустороннего соглашения между Россией и Великобританией о порядке учреждения и деятельности культурно-информационных центров в обеих странах», — сказал Швыдкой.

Российские власти, пояснил он, не считают достаточным соглашение 1994 года о сотрудничестве в области науки, образования и культуры, на основании которого Британский Совет работал в РФ. «Его никто не отменял, оно работает, но все-таки является рамочным документом. Там не описаны ни юридический статус отделения Британского Совета и аналогичных российских центров, ни порядок их открытия, ни правила функционирования», — отметил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству.

Он добавил, что «на протяжении многих лет представительство Британского Совета существовало здесь на основании нашей доброй воли».

«При доброй воле британской стороны подобное соглашение можно подписать достаточно быстро. И тогда все вернется на круги своя. Вопрос в том, какой будет политический контекст», — заключил Швыдкой.

Британский Совет уже объявил об отмене нескольких ранее запланированных в Москве мероприятий. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой выразил сожаление в связи с прекращением деятельности Британского Совета в России, ассоциация «Свободное слово», Петербургский ПЕН-клуб и Гильдия «Мастера литературного перевода» выступили с совместным заявлением, в котором назвали решение о закрытии российского отделения Британского Совета «разрушительным для культуры, а значит, и для будущего России».



