В Екатеринбурге станцевали на льду про веру в себя в любой ситуации

© slava ptrk / YouTube

18 марта в интернете появилась документация уличной акции, придуманной художником Славой Птрк: сто человек, танцуя вальс на льду замерзшего пруда в Екатеринбурге, выстраиваются в надпись «П****, пляшем!».

«Акция не совсем политическая, не против чего-то и не за кого-то. Идея, скорее, в том, чтобы сохранять оптимизм и веру в себя и в свое дело в любой ситуации», — объясняет Слава Птрк.

Видеозапись проекта «П****, пляшем!» опубликована на YouTube. Над ним работали Дарья Байдина (хореография), Владимир Абих (видео), Владимир Абих, Альберт Габсатаров и Михаил Белов (операторы) и Леонид Ирхин (фото).

Пятьдесят пар участников акции танцуют под вальс из «Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина "Метель"» Георгия Свиридова в исполнении Большого симфонического оркестра центрального телевидения и всесоюзного радио (ныне — Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского).

«Это проект о том, что нужно сохранять оптимизм в любой ситуации, что бы ни происходило вокруг. Оптимизм с долей здорового пофигизма. Надо жить своей жизнью и делать своe дело, делать его круто, а не забивать голову политикой и внешними проблемами. Не хвататься за голову каждый день от сообщений в новостной ленте, а двигаться вперед и верить в себя, — говорится в пояснении к проекту. — Если можешь на что-то повлиять — повлияй. Не можешь повлиять на события — забей. Пренебреги, и вальсируй дальше».











