InLiberty запускает новую серию курсов

23 марта начнется продажа билетов на новую серию курсов образовательного проекта InLiberty.

Занятия будут проходить на новой площадке «InLiberty Рассвет» на территории бывшего завода у метро «Улица 1905 года» (Столярный пер., д. 3, корп. 1).

В основе курсов лежат принципы Liberal Arts: темы позволят посмотреть на устройство общества вне привычных дисциплинарных рамок, а форматы ориентированы на вовлечение в активную работу всех участников. Первые пять курсов уже опубликованы на обновленном сайте InLiberty.

Первый из них — «Левиафан против зомби. Кто придумал государство и как с ним жить сегодня?» — подготовила социолог Элла Панеях. За шесть занятий она вместе с другими специалистами расскажет о возникновении привычных для нас общественных институтов и возможности существования вне системы государства.

Также ведущими программ станут философ Кирилл Мартынов, журналисты Алексей Мунипов, Юрий Сапрыкин и Николай Кононов, экономист Вадим Новиков, антрополог Сергей Мохов, историк Анна Соколова и другие.

Образовательная программа будет регулярно обновляться: расширенное расписание курсов до сентября 2018 года появится в течение следующего месяца.

«InLiberty также продолжит работу с широкой публичной аудиторией и студентами, — говорит исполнительный директор InLiberty Анна Красинская. — В этом году у нас запланированы дискуссионная программа "Великие споры", несколько фестивалей, а также ежегодная летняя школа проекта».



