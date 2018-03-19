АТК выступила с открытым письмом в связи с конфликтом в Театре им. Ленсовета

АТК выступила с открытым письмом в связи с конфликтом в Театре им. ЛенсоветаЮрий Бутусов© Телеканал «Россия-Культура»
Сегодня, 19 марта, Ассоциациа театральных критиков (АТК) распространила открытое письмо о конфликте в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета.
Письмо опубликовано на сайте АТК. COLTA.RU приводит его полностью:
Губернатору Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко
Председателю Комитета по культуре Санкт-Петербурга К.Э. Сухенко
Председателю Союза театральных деятелей РФ А.А. Калягину
Директору Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета В.Б. Градковскому
Художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного академического театра имени Ленсовета Ю.Н. Бутусову
Уважаемые коллеги!
В петербургском Театре имени Ленсовета произошел конфликт, который привел к увольнению художественного руководителя Юрия Бутусова. Члены Ассоциации театральных критиков, хорошо знакомые с творчеством Бутусова, выражают ему доверие как режиссеру и художественному руководителю.
Уверены, что в сложившейся ситуации главной целью всех сторон конфликта должно стать сохранение уникального феномена Театра им. Ленсовета под руководством Юрия Бутусова.
В случае его ухода будут перечеркнуты творческие усилия многих лет, и фактически театр придется строить с нуля. Скорее всего, будут сняты с репертуара замечательные спектакли, любимые публикой и отмеченные многочисленными премиями, а также начнутся массовые увольнения молодых актеров театра. Оправданна ли такая революция?
В этой непростой для всех ситуации Ассоциация театральных критиков выступает со следующими предложениями.
- Просим руководство Санкт-Петербурга и Союз театральных деятелей РФ инициировать создание согласительной комиссии с участием Ю.Н. Бутусова и представителей Театра им. Ленсовета. Цель работы комиссии - выработать в открытом, гласном режиме оптимальную модель дальнейшего управления театром.
- В своей работе комиссия должна исходить из того, что предложения Ю.Н. Бутусова по реформированию управления театром не являются случайными и как минимум заслуживают компетентного обсуждения.
- Если ради сохранения Театра им. Ленсовета в том состоянии, которого он достиг в последние годы, надо пойти на создание нестандартной организационной модели или временной управленческой структуры, это обязательно надо сделать.
- Ассоциация театральных критиков готова оказать любое содействие в работе комиссии и выступить как посредник в этом конфликте.
Координационная группа Ассоциации театральных критиков
Лариса Барыкина
Марина Давыдова
Марина Дмитревская
Елена Ковальская
Петр Поспелов
Андрей Пронин
Павел Руднев
Глеб Ситковский
Ольга Федянина
19 марта 2018 года
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