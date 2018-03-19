На Новой сцене Александринки пройдет вечер, посвященный Bang on a Can

На Новой сцене Александринки пройдет вечер, посвященный Bang on a CanКадр из фильма «Who by Water»© Bill Morrison
21 марта на Новой сцене Александринского театра в Петербурге состоятся лекция журналиста Алексея Мунипова «Bang Theory. Майкл Гордон и панк-классика Bang on a Can» и концерт ансамбля eNsemble, организованные культурно-образовательным проектом «Эшколот».
Как сообщает сайт «Эшколота», «лекция представит "панк-классику" Майкла Гордона и Bang on a Can во всем ее разнообразии — от пространственных симфоний и барочных перформансов до musique concréte и еврейской литургии».
Продолжит программу концерт ансамбля современной музыки eNsemble, в исполнении которого прозвучат сочинения Майкла Гордона «acdc» (1996) и «Who by Water» (2004). Исполнение этого произведения будут сопровождаться показом короткометражного фильма Билла Моррисона «Who by Water» (2007).
1 апреля в цикле концертов «Новая музыка на Новой сцене» проект «Эшколот» и Венгерский культурный центр в Москве представят программу «Саунд Витгенштейна и Кафки. Нарративный минимализм Тибора Сэмзё и Ласло Гёза».
После концерта состоится встреча с композитором Тибором Сэмзё и трубачом Ласло Гёзом, авангардными музыкантами, которые на своих выступлениях соединяют тексты, кино и музыку в единое целое.
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