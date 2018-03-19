Ансамбль Kymatic представит российскую премьеру «Трилогии» Джулиуса Истмэна© Еврейский музей и центр толерантности
22 марта на концерте ансамбля Kymatic в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоится первое российское исполнение произведения «Трилогия» афроамериканского композитора-минималиста Джулиуса Истмэна (1940-1990).
Трилогия, в которую вошли пьесы «Crazy Nigger» (1978), «Evil Nigger» (1979) и «Gay Guerrilla» (1979), была впервые исполнена в январе 1980 года в Северо-Западном университете в пригороде Чикаго.
«Афроамериканское сообщество и некоторые преподаватели возражали против использования оскорбительного сленга, — говорится в сообщении на сайте Еврейского музея. — Но в своем вступительном слове Истмэн дал понять, что он не вкладывает в слово "ниггер" ничего оскорбительного и воспринимает его с гордостью. Все пьесы трилогии представляют собой нотные наброски, где в первую очередь важна инструкция для исполнителей. Музыка Джулиуса Истмэна по своему характеру является компромиссом между правилами классической нотации и узнаваемыми приемами популярных жанров».
Исполнители — солисты ансамбля Kymatic:
- Алина Петрова (альт);
- Антон Изгагин (контрабас, бас-гитара);
- Михаил Бузин (фортепиано);
- Дмитрий Ремезов (модульный синтезатор);
- Сергей Храмцевич (саксофоны);
- Алексей Чичилин (гитары);
- Елисей Дрегалин (маримба, колокола);
- Юрий Посыпанов (вибрафон, колокольчики).
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