Реконструкция внутреннего двора Русского музея начнется в конце года

Владимир Гусев © Государственный Русский музей

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев сообщил, что до конца 2018 года планируется начать работы по реконструкции внутренного двора главного здания музея – Михайловского дворца.

«По проекту реставрации внутреннего двора все идет нормально. В принципе, к концу года уже должна начаться работа», — цитирует Владимира Гусева ТАСС.

Внутренний двор Русского музея накроют стеклянной крышей, под которой будет создан новый зал и установлен лифт для посетителей на инвалидных колясках. На прошлой неделе проект одобрила Главгосэкспертиза России, ранее он был утвержден на заседании совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Директор Русского музея также рассказал, что в этом году начнется подготовка к реставрации помещений в Михайловском (Инженерном) замке, которая откладывалась из-за отсрочки переезда Центральной военно- морской библиотеки из этого дворца.

«До конца марта по поручению начальника Генерального штаба Минобороны России библиотека должна выехать, и мы начнем реставрацию. Надо сделать историко-культурную экспертизу, архитектурные обмеры, посмотреть, в каком состоянии помещения, составить проектно-сметную документацию. На это уйдет очевидно 2018 год, а работы начнутся в 2019 году», — пояснил Гусев.

В Инженерном замке руководство музея планирует отреставрировать Большой Тронный, Воскресенский, Арабесковый залы, покои Кутайсова и Нарышкина, а на третьем этаже создать Республиканский центр Российской графики и Кабинет графики. Кроме того, будут отреставрированы фасады, вымощен внутренний двор и смонтирована новая декоративная подсветка.



