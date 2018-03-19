В Некрасовке пройдет презентация последней книги Артура Данто

23 марта в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве состоится презентация последней книги американского философа и художественного критика, сторонника институциональной теории искусства Артура Данто (1924-2013) «Что такое искусство?».

Начало в 19:30, вход свободный по предварительной регистрации.

Презентация пройдет в формате дискуссии. Участники:

● Екатерина Лазарева, художник, младший куратор музея «Гараж», кандидат искусствознания, старший преподаватель кафедры теории и истории искусства РГГУ,

● Стас Шурипа, художник, преподаватель Института проблем современного искусства,

● Александра Шестакова, художественный критик, постоянный автор портала aroundart.org.

Книга «Что такое искусство?» (What Art Is) вышла на русском языке в издательстве Ad Marginem в рамках совместной издательской программы с Музеем современного искусства «Гараж».

«Основываясь на творчестве Дюшана и Уорхола, я попытался дать искусству определение и показать на конкретных примерах, что это определение всегда оставалось неизменным. Вот почему я говорю о Жаке-Луи Давиде, Пьеро делла Франческа и великолепной росписи потолка Сикстинской капеллы, созданной Микеланджело. Если нам дорога целостность понятия искусства, то мы должны убедительно доказать, что основания для этой целостности можно найти на всем протяжении его истории». (Артур Данто)



