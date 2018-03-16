В МАММ обсудят сюжет в коммуникации© Fernanda Terán
21 марта в Мультимедиа Арт Музее, Москва (МАММ) пройдет вторая конференция из цикла «Люди и смыслы». Ее тема – искусство построения сюжета в современной коммуникации.
Главный спикер конференции — основатель рекламного агентства SKCG и проекта «Букник», писатель Сергей Кузнецов — уже много лет занимается изучением связи между сферой искусства и рекламы.
Также в конференции «Люди и смыслы: Сюжет в современной коммуникации» примут участие:
- Дмитрий Глуховский — писатель, автора романа «Метро 2033»;
- Елена Ванина — сценарист, автор сценариев к сериалам «Завтра», «Лондонград» и «Оптимисты»;
- Юрий Сапрыкин — журналист, теоретик искусства и музыкальный критик, бывший главный редактор журнала «Афиша».
«Люди, занятые рекламой, маркетингом и люди, занятые тем, что называют словом entertainment (развлечение), заняты на самом деле одним и тем же — они выстраивают коммуникацию с публикой: в кино, телевизоре, литературе, современном искусстве. Если публике скучно от рекламы, то эта реклама не работает. Если публике скучно в кино — публика не идет в кино, — цитирует Сергея Кузнецова сайт SKCG. — Поэтому мы решили сделать конференцию, посвященную одному из главных инструментов, которые есть у людей в индустрии развлечений — это построение сюжета коммуникации. Выстраивание сюжета — это интересная и крайне актуальная вещь. Мы собрали людей, которые, с одной стороны, хорошо чувствуют рекламный нерв, а с другой стороны, хорошо понимают сюжет».
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