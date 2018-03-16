Роднянский и Крыжовников готовят вариацию «Приключений Электроника»Кадр из фильма «Приключения Электроника» (1979)© Одесская киностудия
Сегодня, 16 марта, на очной защите проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в Москве продюсер Александр Роднянский и режиссер Жора Крыжовников представили фильм-вариацию на тему «Приключений Электроника».
Производством картины с рабочим названием «Ошибка 102» займется студия Александра Роднянского «Нон-Стоп Продакшн».
«Главный герой — робот, но это не фантастика, время действия буквально завтра. Его главная сила — он настраивается под желания хозяйки или хозяина. Это такой "идеальный мужчинка". Экспериментальный ромком», — цитирует Жору Крыжовникова «Интерфакс».
Режиссер отметил, что фильм станет своеобразной версией «Приключений Электроника» с рейтингом 18+. «Про рейтинг, может, немного шутка, но главное — взаимоотношения героев», — пояснил Крыжовников.
Также сообщается, что в фильме, возможно, сыграют Риналь Мухамедов и Владимир Машков.
Детский музыкальный трехсерийный телефильм «Приключения Электроника» (1979) снял Константин Бромберг по мотивам фантастических повестей Евгения Велтистова, музыку к картине написал Евгений Крылатов. В главных ролях — робота по имени Электроник и его двойника, 12-летнего советского школьника Сергея Сыроежкина — снялись близнецы Юрий и Владимир Торсуевы.
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