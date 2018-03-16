Начинается инклюзивный фестиваль «Кинотавра»

Кадр из фильма «Аритмия» © Mars Media

С 16 по 25 марта инклюзивный фестиваль «Безграничные возможности», организованный Открытым российским кинофестивалем «Кинотавр», представит на разных площадках Москвы бесплатные кинопоказы для людей с проблемами зрения и слуха.

В программе фильмы-лауреаты 28-го «Кинотавра» — «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Блокбастер» Романа Волобуева, «Жги» Кирилла Плетнева, «Заложники» Резо Гигинеишвили, «Голова. Два уха» Виталия Суслина, «Теснота» Кантемира Балагова и альманах, в который войдут победители конкурса «Кинотавр. Короткий метр».

Как сообщает сайт «Кинотавра», адаптация фильмов для показа реализована с применением современных технологий тифлокомментирования (закадрового описания видеоряда) и субтитрирования.

«Инклюзивный кинофестиваль "Безграничные возможности" — абсолютно новое и не имеющее на сегодняшний день аналогов мероприятие на культурной карте Москвы, — пишут организаторы. — Кинематограф, как неотъемлемая часть культурной жизни, справедливо считается одним из самых доступных способов проведения досуга и также должен быть открыт максимально широкому спектру населения. Однако люди с проблемами слуха и зрения фактически полностью дезинтегрированы из культурного процесса. Кинотеатров, оборудованных и демонстрирующих фильмы специально адаптированным под эти цели способом, крайне мало. До недавнего времени, пока это не было закреплено законодательно и не было передано в функции государства, киносеансы с тифлокомментариями и субтитрами инициировались и проводились преимущественно благотворительными фондами».

«Вот уже многие годы фестиваль "Кинотавр" является главной витриной российского кино, за это время он вырастил несколько поколений кинематографистов, которые формируют портрет российского кино как в нашей стране, так и за ее пределами. На сегодняшний день у людей с ограниченными возможностями слуха и зрения отсутствует культура похода в кинотеатры, нет физической возможности увидеть эти фильмы, поэтому главная цель фестиваля "Безграничные возможности" — привлечь внимание к этой проблеме, развить инфраструктуру кинопоказов для этой категории людей, интегрировать их в социокультурный контекст жизни города, чтобы они смогли почувствовать себя ее полноценными участниками».

Вход на показы для людей с проблемами слуха и зрения свободный. Регистрация по телефону +79165713481, по адресу vozmozhnosti.fest@gmail.com или на сайте Timepad.

Социальный проект «Безграничные возможности» организован Открытым российским кинофестивалем «Кинотавр» при поддержке Фонда президентских грантов



