Транссибирский арт-фестиваль открывает Академию арт-журналистики

Андрей Устинов © Алексей Колосов / © Алексей Колосов / «Музыкальное обозрение»

С 19 по 22 марта в Новосибирске соберутся ведущие специалисты страны в области музыкальной критики и журналистики чтобы поделиться своим опытом со слушателями Академии арт-журналистики – нового проекта Транссибирского арт-фестиваля.

Академия арт-журналистики подготовлена совместно с газетой «Музыкальное обозрение», со-организатор — новосибирский Дом культуры «Энергия», партнеры проекта — Центр культуры и отдыха «Победа», Министерство культуры Новосибирской области и Новосибирская государственная филармония.

На участие в Академии арт-журналистики поступило около ста заявок из 18 городов России: Москвы, Петербурга, Архангельска, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Кемерово, Красноярска, Кургана, Магнитогорска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Саратова, Снежинска, Сургута, Тюмени, Улан-Удэ и Челябинска.

Преподаватели Академии — обозреватели газет «Музыкальное обозрение», «Ведомости», «Коммерсантъ», сайта COLTA.RU, представители Высшей школы экономики, Большого театра, Ассоциации музыкальных критиков, преподаватели вузов, авторы книг и рецензий, популярные блогеры: Татьяна Белова, Юлия Бедерова, Екатерина Бирюкова, Анна Качкаева, Ая Макарова, Петр Поспелов, Павел Райгородский, Андрей Устинов, Ирина Яськевич.

«Актуальность Академии продиктована вызовами нашего времени, новой информационной реальностью, цифровой революцией, спросом в обществе на образовательные проекты, в то время как государственные институты не успевают отвечать на запросы стремительно меняющегося мира, — говорит куратор проекта Андрей Устинов. — Если раньше можно было держаться в профессии, в том числе и в профессии журналиста, за счет круга когда-то полученных знаний и умений, то сегодня, в эпоху чуть ли не каждодневных технологических перемен и обновления художественных тенденций, требуется постоянное совершенствование, включенность в актуальный процесс».

Среди тем обучения рецензия на концерт, рецензия на музыкальный спектакль, подготовка пресс-релиза, буклет концерта, буклет фестиваля, буклет спектакля, программка к концерту, мультимедийная журналистика, музыкальная журналистика в социальных сетях, работа пресс-служб и редакторов музыкальных организаций.

В программе Академии лекции, мастер-классы, лаборатории, дискуссии, тренинги, интервью, творческие встречи и кнуглый стол «Музыкальная журналистика. Есть ли будущее?», на котором состоится дискуссия о проблемах современной культурной журналистики и о возможных путях решения этих проблем. круглый стол. Частью учебного процесса является посещение и анализ концертов; творческие встречи с выдающимися музыкантами Вадимом Репиным и Гидоном Кремером, куратором Академии Андреем Устиновым.

Расписание Академии приводится на сайте газеты «Музыкальное обозрение».

По итогам обучения слушатели Академии должны представить статьи о событиях Пятого Транссибирского арт-фестиваля, лучшие из них будут опубликованы.



