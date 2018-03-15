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Битломанский фестиваль пройдет в Москве

News_detailed_picture© Father McKenzie (The Beatles Cover Band) / «ВКонтакте»

17 марта в московском клубе «ТеатрЪ» состоится XIII Международный фестиваль музыки The Beatles.

В течение 7 часов на двух сценах выступят 14 российских и зарубежных групп, сообщает сайт клуба «ТеатрЪ».

В 2018 году поклонники The Beatles отмечают 75-летие Джорджа Харрисона и 50-летие выхода «Белого альбома» (22 ноября 1968 года).

В честь дня рождения Джорджа Харрисона каждый участник фестиваля исполнит как минимум одну его песню, а группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону подготовила целое отделение из лучших битловских и сольных хитов Харрисона. Гитарист Владимир «Корней» Корниенко вместе со специально собранной для фестиваля супергруппой The White Album Band полностью сыграет «Белый альбом».

Участники XIII Международного фестиваля музыки The Beatles:

Bex Marshall (Великобритания)
● Aggeu Marques (Бразилия)
● Корней & The White Album Band (Москва)
Father McKenzie (Ростов-на-Дону)
The BeatLove (Москва)
● Сергей Гуцан & The Wilbury Twist (Москва)
● Ольга Егорова (Москва)
The BeatBoys (Москва)
SunGita (Москва)
Tom'n'Jerry (Москва)
Holiday Hats (Москва)
Thunderbeats (Москва)
The Stone Shades (Москва) — трибьют The Rolling Stones
RoadHouse Band (Ростов-на-Дону) — трибьют The Doors

Подробная информация об участниках фестиваля и их программах приводится на сайте Beatles.ru.

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