Битломанский фестиваль пройдет в Москве

© Father McKenzie (The Beatles Cover Band) / «ВКонтакте»

17 марта в московском клубе «ТеатрЪ» состоится XIII Международный фестиваль музыки The Beatles.

В течение 7 часов на двух сценах выступят 14 российских и зарубежных групп, сообщает сайт клуба «ТеатрЪ».

В 2018 году поклонники The Beatles отмечают 75-летие Джорджа Харрисона и 50-летие выхода «Белого альбома» (22 ноября 1968 года).

В честь дня рождения Джорджа Харрисона каждый участник фестиваля исполнит как минимум одну его песню, а группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону подготовила целое отделение из лучших битловских и сольных хитов Харрисона. Гитарист Владимир «Корней» Корниенко вместе со специально собранной для фестиваля супергруппой The White Album Band полностью сыграет «Белый альбом».

Участники XIII Международного фестиваля музыки The Beatles:

● Bex Marshall (Великобритания)

● Aggeu Marques (Бразилия)

● Корней & The White Album Band (Москва)

● Father McKenzie (Ростов-на-Дону)

● The BeatLove (Москва)

● Сергей Гуцан & The Wilbury Twist (Москва)

● Ольга Егорова (Москва)

● The BeatBoys (Москва)

● SunGita (Москва)

● Tom'n'Jerry (Москва)

● Holiday Hats (Москва)

● Thunderbeats (Москва)

● The Stone Shades (Москва) — трибьют The Rolling Stones

● RoadHouse Band (Ростов-на-Дону) — трибьют The Doors

Подробная информация об участниках фестиваля и их программах приводится на сайте Beatles.ru.