Хаяо Миядзаки закончил «Гусеницу Боро»

© Studio Ghibli

Японский режиссер Хаяо Миядзаки завершил работу над 14-минутным анимационным фильмом «Гусеница Боро» (Kemushi no Boro).

Как сообщает сайт студии Ghibli, с 21 марта по 31 августа мультфильм будет демонстрироваться в Музее Гибли в городе Митака (префектура Токио).

В 2013 году на Венецианском кинофестивале было объявлено, что последним фильмом Миядзаки станет полнометражное аниме «Ветер крепчает» (Kaze tachinu). Режиссер официально вышел на пенсию, но летом 2015 года стало известно, что он начал работу над новым фильмом.

В нем рассказывается о гусенице по имени Боро, только что появившейся на свет в городе, и ее впечатлениях об окружающем мире.

«Когда я учился в начальной школе, я узнал про фотосинтез и заинтересовался, как можно понаблюдать за этим процессом, — цитирует ТАСС комментарий Миядзаки. — Я задался вопросом, может ли гусеница увидеть пузырьки воздуха, или, если она грызет листья, будет ли это также вкусно как желе? Или, к примеру, выглядят ли для нее пчелы-охотники как беспилотные летательные аппараты на поле сражения? И таким образом у нас получился этот фильм».

В прошлом году студия Ghibli объявила, что Хаяо Миядзаки также создаст полнометражный мультфильм, который будет называться «Как поживете?» (Kimitachitachi wa do ikiru ka).



