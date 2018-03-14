Российско-немецкий хип-хоп перформанс впервые представят в Москве© Дмитрий Тибекин / russiandancephoto.com
24 и 25 марта при поддержке Гёте-Института в Москве на сцене Культурного центра ЗИЛ состоится мировая премьера российско-немецкого хип-хоп перформанса «От конструктора к конструктивизму», вдохновленного идеями Баухауса.
Начало в 20:00, вход по предварительной регистрации.
«"От конструктора к конструктивизму" — это философия Баухауса, воплощенная в движении, и девиз нового хореографического стиля, рожденного в результате серии мастер-классов, инициированных Гёте-Институтом в Москве весной 2017 года», — сообщает сайт Культурного центра ЗИЛ.
Авторы постановки — берлинский хореограф Storm (Нильс Робицки) и Banzay, руководитель танцевальной компании «Русский FarFor». Их основной целью было создать «танец для всех», используя идеи авангардистского движения Баухауса начала двадцатого века и трансформируя последовательность движений в танцевальные па.
Оригинальный саундтрек сочинил битмейкер Max Detal' (Максим Бондаренко), используя изобретённый им электронный инструмент «Добрыня». Max Detal' будет играть вживую на всех представлениях проекта.
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