Суд в Сыктывкаре отказался рассматривать иск об отмене проката «Смерти Сталина»

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Сегодня, 14 марта, Сыктывкарский городской суд отказался от рассмотрения административного иска против отзыва прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».

Как сообщает «Интерфакс», производство по делу решено прекратить, поскольку оно не затрагивает интересы истцов и касается исключительно правообладателя и Министерства культуры РФ. Истцы намерены обжаловать это решение.

17 января Минкульт выдал прокатное удостоверение на сатирический фильм «Смерть Сталина» (The Death of Stalin) британского режиссера Армандо Ианнуччи.

23 января министерство отозвало прокатное удостоверение на том основании, что в фильме были выявлены «материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». За показ фильма без прокатного удостоверения был оштрафован московский кинотеатр «Пионер».

В феврале Сыктывкарский горсуд принял к производству административный иск о признании незаконным решения Минкульта об отзыве прокатного удостоверения фильма «Смерть Сталина».

Иск подали юрист фонда «Общественный вердикт», член правления правозащитной комиссии «Мемориал» (Сыктывкар) Эрнест Мезак и фотограф Роман Голосун, купивший билеты на фильм и лишившийся возможности его посмотреть из-за решения Минкульта. По их мнению, прокат «Смерти Сталина» был отменен в нарушение ст. 44 Конституции РФ (в части права на доступ к культурным ценностям) и Европейской конвенции по правам человека.



