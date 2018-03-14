На «Винзаводе» пройдет выставка «Михаил Ромадин. Солярис»

© Михаил Ромадин

В День космонавтики, 12 апреля, в галерее Тотибадзе в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка «Михаил Ромадин. Солярис».

Михаил Ромадин (1940–2012) — живописец, график, художник-постановщик кино и театра, иллюстратор книг. Автор летательного аппарата для фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966), художник-постановщик, создатель стиля фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1972).

На выставке в галерее Тотибадзе на «Винзаводе» (кураторы — Марина Цурцумия и Александра Шейн-Ромадина) будут представлены эскизы Михаила Ромадина к фильму «Солярис», живописные работы, иллюстрации к книгам о космосе, в том числе к произведениям Рэя Брэдбери.

Выставка «Михаил Ромадин. Солярис» продлится до 20 мая.



























