На «Винзаводе» пройдет выставка «Михаил Ромадин. Солярис»© Михаил Ромадин
В День космонавтики, 12 апреля, в галерее Тотибадзе в Центре современного искусства «Винзавод» в Москве откроется выставка «Михаил Ромадин. Солярис».
Михаил Ромадин (1940–2012) — живописец, график, художник-постановщик кино и театра, иллюстратор книг. Автор летательного аппарата для фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев» (1966), художник-постановщик, создатель стиля фильма Андрея Тарковского «Солярис» (1972).
На выставке в галерее Тотибадзе на «Винзаводе» (кураторы — Марина Цурцумия и Александра Шейн-Ромадина) будут представлены эскизы Михаила Ромадина к фильму «Солярис», живописные работы, иллюстрации к книгам о космосе, в том числе к произведениям Рэя Брэдбери.
Выставка «Михаил Ромадин. Солярис» продлится до 20 мая.
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