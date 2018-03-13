МХТ объявил об отмене спектаклей

© МХТ им. А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова в связи со смертью художественного руководителя театра Олега Табакова решили на три дня отменить все спектакли.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени А.П. Чехова.

Прощание с Олегом Табаковым состоится в театре, пояснили в пресс-службе. Дата будет объявлена позднее.

Олег Табаков умер сегодня, 12 марта, в возрасте 82 лет.

С 1983 года история Московского художественного театра связана с его именем. Олег Табаков играл в спектаклях «Скамейка», «Кабала святош», «Горе от ума», «Тартюф», «Копенгаген», «Последняя жертва», «Юбилей ювелира» и «Дракон». С 2000 года был художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова, с 2004 года — директором театра, в 1986–2000 годах — ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.

P.S. Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, передает «Интерфакс».











