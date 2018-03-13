МХТ объявил об отмене спектаклей© МХТ им. А.П. Чехова
В МХТ имени А.П. Чехова в связи со смертью художественного руководителя театра Олега Табакова решили на три дня отменить все спектакли.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МХТ имени А.П. Чехова.
Прощание с Олегом Табаковым состоится в театре, пояснили в пресс-службе. Дата будет объявлена позднее.
Олег Табаков умер сегодня, 12 марта, в возрасте 82 лет.
С 1983 года история Московского художественного театра связана с его именем. Олег Табаков играл в спектаклях «Скамейка», «Кабала святош», «Горе от ума», «Тартюф», «Копенгаген», «Последняя жертва», «Юбилей ювелира» и «Дракон». С 2000 года был художественным руководителем МХТ имени А.П. Чехова, с 2004 года — директором театра, в 1986–2000 годах — ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре актерских курса.
P.S. Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ имени А.П. Чехова, передает «Интерфакс».
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