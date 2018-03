Tyga выступит в Москве и Петербурге

© Reflex FM

В мае в Москве и Петербурге пройдут концерты американского рэпера Майкла Рэя Нгуэн-Стивенсона, известного под сценическим псевдонимом Tyga.

Московский концерт состоится 14 мая в клубе «ГлавClub Green Concert», петербургский — 15 мая в клубе Zal.

Tyga (расшифровывается как Thank you God always) в 19 лет записал свой дебютный альбом «No Introduction», продюсером которого стал Пит Вентц из Fall Out Boy, а сингл «Diamond Life» попал в саундтрек к игре Need For Speed.

Затем последовали многочисленные микстейпы и контракт с лейблом Лил Уэйна Young Money Entertainment. Трек «Deuces», записанный с Крисом Брауном и Кевином Макколом, занял первую строчку в хип-хоп чарте Billboard и был номинирован на «Грэмми» (2011).

К 2018 году Tyga выпустил шесть полноформатных альбомов, поработал с Дрейком, Future и Rick Ross и перешел на лейбл Канье Уэста G.O.O.D Music. Последний полноформатный альбом музыканта, «Kyoto», вышел в феврале, на нем Tyga смещает фокус от речитатива к мелодичности и гораздо больше, чем раньше, поет.