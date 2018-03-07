Проект «Взлет» начинает новый сезон

Сегодня, 7 марта, начинается прием заявок на участие в открытом творческом конкурсе третьего сезона выставочного проекта в области современной культуры «Взлет». Победители конкурса получат возможность организовать выставку в самолете Як-42 на ВДНХ.

Конкурс проводится по пяти направлениям — «Дизайн», «Фотография», «Искусство», «Art&Science», «Видеоарт».

В этом году кураторами проекта станут дизайнер, академик Академии графического дизайна Эрик Белоусов («Дизайн»), фотограф, преподаватель Московской школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Игорь Мухин («Фотография»), — искусствовед, преподаватель, основатель и совладелец галереи pop/off/art Сергей Попов («Современное искусство»), искусствовед, исследователь новых медиа, международный куратор Наталья Фукс («Art&Science»), историк искусства, куратор, заведующая отделом кино- и медиаискусства ГМИИ имени А.С. Пушкина Ольга Шишко («Видеоарт»).

Заявки принимаются до 30 апреля (по направлениям «Art&Science», «Дизайн» и «Искусство») и до 31 мая (по направлениям «Видеоарт» и «Фотография»).

К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 18 до 30 лет. Заявку может подать как один автор, так и творческая группа.

Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную форму заявки с указанием выбранного направления, описание идеи проекта и портфолио на электронную почту vzlet@vdnh.ru.

Правила проведения конкурса с подробным описанием условий подачи заявки приводятся на сайте проекта «Взлет».

Проект «Взлет» проводится на ВДНХ с 2016 года. Его основная цель — открытие новых имен и поддержка молодых профессионалов в области современной культуры. В первом и втором сезонах проекта по итогам открытого конкурса были выбраны двадцать три победителя и проведено десять выставок, которые в общей сложности посетили более 40 000 человек.



