«Телекоммунисты» из Германии проведут семинар в Некрасовке

© Музей ЦСДФ

13 марта немецкая арт-группа «Телекоммунисты» проведет в Центральной библиотеке имени Н.А. Некрасова в Москве семинар «Пересматривая революцию / The Revolution Revisited 2nd Edition» к столетию со дня переезда революционного правительства из Петрограда в Москву.

Начало в 16:00, вход свободный по предварительной регистрации.

Семинар станет продолжением проекта «Revolution Revisited», осуществленного «Телекоммунистами» в 2017 году, когда они повторили путь Ленина из Цюриха в Петроград. Художники, как и Ленин сто лет назад, отправились в поездку на поезде и отмечали ее исторические пункты лекциями и семинарами.

На семинаре в Некрасовке выступят:

● Барух Готтлиб – доцент кафедры медиаискусства Университета Йонсейн (2005–2008), член Vilem Flusser Archiv, ведет курс по цифровому искусству в Университете искусств в Берлине, работает в области цифрового искусства. В 2018 году вышла его новая книга «Цифровой материализм»;

● Дмитрий Клейнер – художник группы «Телекоммунисты», автор «Манифеста телекоммунистов».

В своих проектах «Телекоммунисты» исследуют революционный потенциал интернета и сдерживающие его новые капиталистические стратегии. «Манифест телекоммунистов» — одна из самых серьезных критических работ по политэкономии информационных сетей и интернет-производства.

«Телекоммунисты» о предстоящем семинаре:

Ранним утром 13 марта 1918 года 100 лет назад, Ленин, Крупская и другие члены нового революционного правительства прибыли в Москву из Петрограда. Переезд правительства стал сигналом о начале конца надежд на радикально другое будущее, не только для России, но и для Европы и всего мира. Интернет также обещал создать радикально иной мир, наполненный совершенно новыми возможностями обмена знаниями и информацией, что могло бы привести к светлому будущему все человечество. На этом семинаре мы сравним две большие надежды человечества и проанализируем структурные препятствия к их реализации.



