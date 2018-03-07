В Москве пройдет экспериментальная ночная выставка

В ночь с 30 на 31 марта представители актуального и технологического искусства покажут свои работы в московском простанстве «Ноль» на экспериментальной выставке ART.WHO.DARK.

«Экспозиция откроется в ночное время и будет проходить без выставочного освещения в полной темноте. Чтобы увидеть работы, гостям придется использовать фонарик на своем телефоне», — сообщают организаторы.

Первая выставка ART.WHO.DARK прошла 26 декабря на территории дизайн-завода «Флакон» с участием девяти художников и арт-групп.

ART.WHO.DARK #2 представит работы 12 молодых авторов, в том числе Sense, Futureisnown, (In)side Project, Виталия Простова, Павлика Кузнецова, Романа Федорова и Каролины Дутки.

Выставку будут сопровождать перформансы режиссера Алисы Кретовой, в котором примут участие актеры Gogol School и мастерской Дмитрия Брусникина Анастасия Великородная, Марина Васильева и Илья Ромашко. Музыкальную поддержку выставки обеспечат Kedr Livanskiy, «Лауд», Buttechno, группа [O], SIL и VIP (Pavlik Kuznetsov).















