В Москве пройдет экспериментальная ночная выставка© ART WHO ART
В ночь с 30 на 31 марта представители актуального и технологического искусства покажут свои работы в московском простанстве «Ноль» на экспериментальной выставке ART.WHO.DARK.
«Экспозиция откроется в ночное время и будет проходить без выставочного освещения в полной темноте. Чтобы увидеть работы, гостям придется использовать фонарик на своем телефоне», — сообщают организаторы.
Первая выставка ART.WHO.DARK прошла 26 декабря на территории дизайн-завода «Флакон» с участием девяти художников и арт-групп.
ART.WHO.DARK #2 представит работы 12 молодых авторов, в том числе Sense, Futureisnown, (In)side Project, Виталия Простова, Павлика Кузнецова, Романа Федорова и Каролины Дутки.
Выставку будут сопровождать перформансы режиссера Алисы Кретовой, в котором примут участие актеры Gogol School и мастерской Дмитрия Брусникина Анастасия Великородная, Марина Васильева и Илья Ромашко. Музыкальную поддержку выставки обеспечат Kedr Livanskiy, «Лауд», Buttechno, группа [O], SIL и VIP (Pavlik Kuznetsov).
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