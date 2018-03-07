«Аквариум» перенес концерты из-за болезни Гребенщикова© Павел Платонов / YouTube
Выступления группы «Аквариум» в Петербурге, Москве и Тель-Авиве перенесены на более поздний срок в связи с болезнью ее лидера Бориса Гребенщикова.
Об этом сообщает сайт группы «Аквариум»: «Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение».
Концерт, который должен был состояться 16 марта в клубе «А2» (Петербург), пройдет 7 июня, концерт в Crocus City Hall (Москва) перенесен с 18 марта на 9 июня, концерт в Тель-Авиве — с 9 апреля на 21 мая.
Новые даты концертов в других городах будут объявлены в конце марта, все купленные билеты останутся действительными.
Ранее Борис Гребенщиков опроверг информацию ряда СМИ о срочной госпитализации в связи с осложнениями после операции на сердце. На странице музыканта в соцсети «Вконтакте» 4 марта появилась запись, в которой, в частности, говорилось: «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления».
новости
14:49В Москве пройдет экспериментальная ночная выставка
13:22«Аквариум» перенес концерты из-за болезни Гребенщикова
12:51Суздальский фестиваль объявил конкурсную программу
11:35Открыт набор в онлайн-школу интернет-исследований
10:39Умер Хейден Уайт
Вчера
18:30Владимир Юровский возглавит Баварскую оперу
17:57Открыт прием заявок на фестиваль «Делай фильм»
16:16Минкульт предлагает пускать в кино по паспорту
14:59Фестиваль «Рудник» открыл прием заявокВсе новости