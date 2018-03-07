«Аквариум» перенес концерты из-за болезни Гребенщикова

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Выступления группы «Аквариум» в Петербурге, Москве и Тель-Авиве перенесены на более поздний срок в связи с болезнью ее лидера Бориса Гребенщикова.

Об этом сообщает сайт группы «Аквариум»: «Соглашаясь с мнением весьма уважаемых лечащих докторов о том, что для полноценного выздоровления и восстановления сил организму Бориса Борисовича потребуется достаточно продолжительный реабилитационный период, и концерты ближайших месяцев разумнее отложить, мы, по общему согласию с организаторами, и — надеемся, что и с вами, друзья — принимаем об этом решение».

Концерт, который должен был состояться 16 марта в клубе «А2» (Петербург), пройдет 7 июня, концерт в Crocus City Hall (Москва) перенесен с 18 марта на 9 июня, концерт в Тель-Авиве — с 9 апреля на 21 мая.

Новые даты концертов в других городах будут объявлены в конце марта, все купленные билеты останутся действительными.

Ранее Борис Гребенщиков опроверг информацию ряда СМИ о срочной госпитализации в связи с осложнениями после операции на сердце. На странице музыканта в соцсети «Вконтакте» 4 марта появилась запись, в которой, в частности, говорилось: «Борис сильно простудился, как и многие этой зимой. Просим не беспокоить семью и группу, а просто пожелать Борису скорейшего восстановления».







