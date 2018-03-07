Суздальский фестиваль объявил конкурсную программу© Открытый российский фестиваль анимационного кино
Более ста фильмов отобраны в конкурсную программу XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино, который пройдет в Суздале с 13 по 18 марта.
Как сообщает сайт фестиваля, в конкурс отобрано 108 картин. Среди них 8 дипломных, 8 дебютных работ и 13 учебных фильмов, многие из которых созданы студентами и выпускниками российских кинематографических вузов и анимационных студий.
В конкурсе полнометражных фильмов примут участие шесть картин, в конкурсе короткометражных фильмов — 31, в конкурсе прикладной анимации — 22.
Также на фестивале запланирована большая внеконкурсная программа. Мастер-класс проведет нидерландский режиссер Михаэль Дюдок де Вит, профессор Люцернского университета прикладных наук и искусств Отто Альдер представит программу молодой швейцарской анимации, студия «Союзмультфильм» покажет полнометражный фильм «Гофманиада».
Кроме того, в программе фестиваля питчинг проектов короткометражных анимационных фильмов для детей, ярмарка анимационных проектов детских писателей, ретроспектива к юбилеям студии «Пилот» и школы-студии «Шар», объявление номинантов национальной анимационной премии «Икар» и многие другие события.
В рамках всероссийской акции «Открытая премьера», которой в этом году впервые присоединится Красноярский край, состоятся показы на 500 площадках в 353 населенных пунктах 35 регионов России. Ожидается, что фестивальные программы посмотрят более 100 тысяч человек.
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