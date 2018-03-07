Умер Хейден Уайт© Wesleyan University / YouTube
5 марта в возрасте 89 лет умер американский историк и литературный критик Хейден Уайт.
Об этом сообщил историк Итан Кляйнберг.
Хейден Уайт родился в 1928 году в Мартине (штат Теннесси), окончил университет Уэйна в Детройте (1951), защитил магистерскую (1952) и докторскую (1956) диссертации в Мичиганском университете в Энн-Арборе. Был профессором Стэнфордского университета и Калифорнийского университета в Санта-Крузе.
В 1973 году Уайт опубликовал свою самую известную книгу — «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века» (Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe). В этой работе, используя методологический аппарат тропологии, Уайт рассмотрел особенности исторического повествования крупнейших историков XIX века и пришел к выводу об использовании ими литературных приемов для достижения целостности повествования путем заполнения недостающей информации и ее интерпретации.
Уайт обратил внимание на то, что законченное историческое исследование содержит не только набор исторических фактов, но и литературную форму; последняя, по Уайту, оказывает значительное влияние на конечный текст, на что ранее практически не обращалось внимания.
Под влиянием структурализма Уайт также построил схему использования историками четырех различных тропов — метафоры, метонимии, синекдохи и иронии — с соответствующими им идеологиями, типами сюжетов, формами аргументации и эмоциональными императивами. Благодаря «Метаистории» Уайт считается одним из творцов «лингвистического поворота» в исторической науке.
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